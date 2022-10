Onda Cero Pontevedra

Más de Uno Pontevedra (02-03-2020)

Comezamos o programa repasando a actualidade deste luns e buscando a previsión do tempo para as vindeiras horas. Conversamos con Álvaro Fernández do restaurante "Chan do Fento" e co chef Antonio Botana sobre as xornadas da lamprea que organizan o mércores 4 de marzo. Como cada luns, falamos de deporte con Rubén Rey e de motor con Abel Millán. Ademais, completamos o programa cunha nova edición de "Cántamo... en galego!".