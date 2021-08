Manuel Cuiña: "Agardamos ter aprobado o PXOM ao remate de 2021"

Todas as semanas cumprimos coa tradición de celebrar un almorzó informativo. Nesta ocasión abrese a oportunidade de revisar as principais cuestións de actualidade nun concello do interior da nosa provincia como Silleda.

Un interesante paseo que, cada sete días, propoñemos a través de los diferentes asuntos locais e comarcais que inciden na vida interna dun determinado municipio. Este día dedicamos minutos de radio e atención a Silleda.

Podes escoitar a entrevista íntegra con Manuel Cuiña, alcalde de Silleda.