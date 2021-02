A última e marchamos

José Manuel Rey: "Moitas das cousas que fixemos na pandemia viñeron para quedarse, temos que potenciar a transformación dixital dos museos"

Conversamos co director do Museo de Pontevedra cando se van cumprir dous anos do seu nomeamento. Con Jose Manuel Rey comentamos cómo foron as cousas neste último ano coa arte tamén confinada, e marcamos axenda cultural coas exposicións que están por vir.