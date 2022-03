Fátima Abal: "Queda moito por avanzar ata chegar a unha igualdade real"

Día Internacional da Muller, 8 de marzo. No caso do concello de Cambados, un dos actos previstos serán as dúas conferencias que dará Joshua Mateo, fillo de María José “Sesé” Mateo, asasinada pola súa parella en Redondela en 2017. Esta importante acción de sensibilización terá lugar este martes, ás 10.30 horas, no instituto Francisco Asorey, e ás 20.00 horas para o público xeral no Auditorio da Xuventude. O programa esténdese ata o mes de maio.

(Escoita a entrevista íntegra a Fátima Abal, concelleira de Igualdade de Cambados).