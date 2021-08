O concello de Poio centra os actos da Galiza Martir

Nova edición do programa do Día da Galiza Mártir, que o Concello de Poio organiza, en colaboración coa fundación Alexandre Bóveda, para lembrar e reivindicar a figura do histórico político galeguista, fusilado na Caeira no verán de 1936, ao inicio da Guerra Civil.

Hoxe, o monumento erguido na Caeira é o escenario dos actos centrais da homenaxe a Bóveda cando se cumpren 85 anos do seu fusilamento, o 17 de agosto de 1936.

Escoita a entrevista con Marga Caldas, concelleira de Memoria Histórica de Poio.