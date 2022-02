MÁIS DE UN PONTEVEDRA

Cántamo en galego 28/02/2022

Os luns poñemos ritmo con artistas galegos cantando en galego. Facemos soar a Ortiga en colaboración con High Paw e o tema "Non hai quen me ature", Terbutalina con "Costa Abaixo" e Rodrigo Ramos con Maneiro "Se non fose por ti"