MÁIS DE UNO PONTEVEDRA

Cántamo en galego 07/03/2022

Os luns poñemos ritmo con artistas galegos cantando en galego. Hoxe temos moitas novidades. Escoitamos a Familia Caamagno con "Xuntos" unha actualización do tema de Juan Pardo , Grampoder con "Non me esquezas" e Chicharrón con "Pequenas vértebras partidas nun niño baleiro"