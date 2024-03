8M en Máis de Un Pontevedra

Cansadas pero fortes contra o negacionismo dos privilexios

“A única forza que importa é a que constrúe, é a verdadeiramente poderosa. É lenta, non ten data para finalizar a construción pero non dubida de que é útil. Non avanza á velocidade que o seu traballo merece porque no camiño ten que explicar demasiado a quen non entende, pero non importa, non se detén. Non nos detemos, aquí estamos un 8M máis explicando obvio: cansadas pero fortes. Se dalgo saben as mulleres que nos trouxeron ata aquí ás demais e de tirar para adiante a pesar do cansanzo de cargar coa vida enteira ao lombo”. Así comezou Susana Pedreira o programa deste 8M.