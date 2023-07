Más de Uno Ourense

XXIV edición da Feira do Viño de Valdeorras en Se nos va la olla

No espazo de gastronomía e turismo "Se nos va la Olla" falamos da XXIV Feira do Viño de Valdeorras co presidente do Consello Regulador, José Ramón Rodríguez e do Festival Ribeiro Son do Viño ademais de visitar o novo Hotel H4 Cangas.