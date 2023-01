Más de uno ourense

Noticias Mediodía Ourense 23/01/2023

O psoe pide explicacións por unha multa en Vigo a un vehículo ao servizo da alcaldía de Ourense. Psoe e BNG discrepan de que Jácome non sexa condeado polo caso do megáfono. Persoal laboral de CCOO está en folga. No informativo de Más de Uno Ourense falamos con Natalia Iglesias.