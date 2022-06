Más de uno ourense

A ourensá Cristina Pato debuta no mundo literario coa novela “No día do seu enterro” que presenta na Feira do Libro de Ourense. En Mas de Uno Ourense Pato desvelaba detalles desta nova etapa vital e dunha historia inspirada na vida do seu pai, comerciante de xoieria, falecido hai agora vinte anos.