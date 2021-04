Entrevista con Jesús Vazquez

Os socialistas "non lles interesa un goberno de coalición" co PP

O coordenador do grupo municipal do PP no Concello de Ourense,l Jesús Vázquez respostou en Onda Cero á negativa da xestora do Psoe da capital a negociar unha censura en Ourense contra o rexedor Gonzalo Jácome volvendo a por coma condición a renuncia de Rafa Villarino.