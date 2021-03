RecomendACCION!!! con floristería Florylipa

A cadea solidaria de Onda Cero Ourense e Novaseri

A floristería Florylipa da Avenida de Zamora 122 lévanos á primaveira hoxe no espacio Recomend/Acción. Falamos en Más de Uno Ourense con Andrea Novais das tendencias e do momento do sector