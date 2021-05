Recomend ACCION!!! con Mecanizados Rodríguez Fernández

A cadea solidaria de Onda Cero Ourense e Novaseri Serigrafía

Visitamos hoxe no espacio Recomend/Acción, no parque empresarial de Pereiro de Aguiar, a empresa Mecanizados Rodríguez Fernández. En Más de Uno Ourense falamos co seu director xeral, Ernesto Rodríguez.