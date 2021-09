Entrevista con Luis Seara

A posición do BNG sobre a Residencia da Fundación Amancio Ortega

O voceiro municipal do BNG no Concello de Ourense, Luis Seara, pasou hoxe polos micrófonos de Onda Cero para explicar o posicionamento do seu partido sobre a modificación de uso da parcela onde a Fundación Amancio Ortega quere construir unha residencia de maiores e que o goberno local voltará a levar a pleno por terceira vez.