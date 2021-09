Entrevista con Flora Moure

A popular Flora Moure en Más de Uno Ourense

A voceira popular Flora Moure pasou hoxe polos micrófonos de Onda Cero para abordar cuestións de actualidade municipal como a renuncia ó acta de concelleiro de Xesús Vázquez, as últimas propostas do Alcalde en relación co Museu ou o termalismo.