Con Jesús Alvarez

Noticias Mediodía Ourense 24/02/2022

No informativo de “Más de Uno Ourense” escoitamos a mensaxe do bispo de Ourense tralos ataques de Rusia a Ucrania e falamos ca edil popular de urbanismo Sonia Ogando tralos polémicos desencontros co alcalde de Ourense polo plan de urbanismo