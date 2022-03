Con Jesús Alvarez

Noticias Mediodía Ourense 14/03/2022

No informativo de "Más de Uno Ourense" relatamos a última hora relacionada ca muller de orixe brasileira que apareceu morta nun punto limpo do Carballiño. Ademáis conversamos co voceiro do Bng no Concello de Ourense, ​Luis Seara sobre a campaña "Queremos tren" e outros temas de actualidade.