Con Jesús Alvarez

Noticias Mediodía Ourense 03/03/2022

No informativo de "Más de Uno Ourense" damos conta da celebración en Ourense do consello da Xunta un dia despóis de que o presidente Alberto Núñez Feijóo anunciara que da o paso para presidir o PP nacional e conversamos ca edil de igualdade do Concello de Ourense, Eugenia Díaz Abella