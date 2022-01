Mas de Uno Ourense

Se nos va la olla a Fitur con Rogelio Martínez

Un días máis o espazo gastronómico e turístico “Se nos va la olla” co noso colaborador Rubén Amorín permitiunos descubrir novos proxectos culinarios coma o do restaurante vegano Deliveggie. Tamén estivemos en Fitur co xerente de Expourense, Rogelio Martinez que nos falou da nova edición de Xantar