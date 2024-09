Tertulia de "Locos por Incordiar" a actualidade local e nacional

A tertulia semanal de Más de Uno Ourense abordou claves da actualidade municipal como o fallo da Xuiz que non considera a denuncia do Alcalde sobre os audios que desvelan presuntas irregularidades na xestión municipal, a situación que vive a policía local diante da negativa a facer horas extras por que non llelas pagan ou a política do goberno local de tirar para adiante a base de modificacións de creto.