A "Rovoyra Sacrata" cumple 900 anos

En "Más de Uno Ourense" convidamos á secretaria do Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra, Alexandra Seara, con motivo dos actos conmemorativos do 900 aniversario da "Rovoyra Sacrata" celebrados no Mosteiro de Santa María de Montederramo. Con ela falamos do documento, da historia e tamén de como está funcionando a bisbarra dende o punto de vista turístico e diante da posibilidade de que teña por fin lugar a "declaración de Patrimonio da Humanidade".