Más de uno ourense

Noticias Mediodía Ourense 19/06/2013

O pacto entre a dirección do PP de Galicia e Democracia Ourensana que permitiu a Jácome afrontar o seu segundo mandato abre feridas no PP ourensán. O candidato Manuel Cabezas suxire a sua marcha. Jácome promete mellorar a calidade de vida dos ourensáns. Socialistas e nacionalistas falan de "infamia, indignidade, tristura e traición". Contámolo no informativo de Más de Uno Ourense