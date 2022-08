MÁS DE UNO OURENSE

Noticias Mediodía Ourense 17/08/2022

Os colectivos agrupados na plataforma para a Defensa do Monte denunciaron na Fiscalía e na Valedora do Pobo á Xunta de Galicia á que responsabiliza dos danos ocasionados poir unha vaga de lumes que este ano, estiman, arrasou unhas 50 mil hectáreas. Este é o argumento de partida no informativo de mediodía en Más de Uno Ourense con Paco Sarria e Xesús Álvarez.