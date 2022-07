Más de uno ourense

Noticias Mediodía Ourense 07/07/2022

No informativo de "Mas de Uno Ourense" lembramos a preocupación polo incremento dos casos de covid na provincia de Ourense e o número de hospitalizacións. Ademáis conversamos ca voceira do PP no Concello de Ourense, Flora Moure sobre asuntos de actualidade política e municipais.