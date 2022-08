MÁS DE UNO OURENSE

Noticias Mediodía Ourense 05/08/2022

Os acordos e descardos entre os grupos no pleno ordinario que hoxe desenvolveu a Corporación Municipal de Ourense ocupan boa parte dun informativo no que non perdemos de vista a incidencia dos lumes forestais. Estas e outras novas para encadrar a actualidade deste venres 5 de agosto, antesala de festas gastronómicas en Oimbra, Castrelo de Miño, Arnpia; Muiños ou Maceda.