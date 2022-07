Más de uno ourense

Noticias Mediodía Ourense 05/07/2022

Tres persoas faleceron por Covid en Ourense e seguen crecendo os casos. É unha das novas do informativo de "Mas de Uno Ourense" no que tamén falamos con Sonia Vidal do Sindicato Labrego sobre unha nova manifestación do sector primario reclamando solucións á alza de prezos.