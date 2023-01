Más de uno ourense

Noticias Mediodía Ourense 05/01/2023

O TSXG obriga á readmision dun traballador ao que a empresa despediu por non vacinarse da covid, os magos de oriente chegan a Ourense en Ave. Contámolo no informativo de Mas de Uno Ourense no que tamén falamos do inicio das rebaixas coa presidenta da Federación de Comercio, Beatriz Gómez.