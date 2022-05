Más de uno ourense

Noticias Mediodía Ourense 02/05/2022

No informativo de "Más de Uno Ourense" lembramos os ecos das manifestacións do primeiro de maio, actualizamos información sobre a folga indefinida nos autobuses urbáns de Ourense e escoitamos a petición do BNG á Xunta de Galicia para que haxa transparencia ca expropiación de terreos para a construcción do novo edificio administrativo da xunta no barrio ourensá de As Lagoas