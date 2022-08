MÁS DE UNO OURENSE

Se nos va la Olla: os pementos de Oimbra e Arnoia

As citas gastronómicas en Oimbra e Arnoia ligadas ós seus respectivos pementos, así como a Festa da Anguía en Castrelo de Miño ocuparon hoxe o groso do espacio Se nos va la Olla, con Paco Sarria e Rubén Amorín. Falamos co Alcalde de Castrelo Avelino Pazos e co Alcalde de Arnoia Rodrigo Aparicio. Pero houbo máis contidos.