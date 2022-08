MÁS DE UNO OURENSE

Noticias Mediodía Ourense 02/08/2022

Mentres o paro subía lixeiramente en España en xullo, e baixaba no conxunto de Galicia, a provincia de Ourense rexistraba 179 parados máis o mes pasado no que, por outro lado medraron as afiliacións á seguridade social. O agro, a industria e a construcción rexistraron incrementos das contratacións. Así abrimos un resumo informativo no que tamén recollemos outras novas como a sinatura do convenio que permitirá a construcción dun novo centro de saúde no Carballiño.