Luis Seara:"O PP soamente ten dúas opcións ou vota a Jácome ou bota a Jácome"

O voceiro municipal do BNG no Concello de Ourense respaldou en Onda Cero a mobilización e días de folga dos empregados municipaos ó entender que "están fartos e indignados e por que Jácome púxoos ós pés dos cavalos". Explicou o nacionalista que os funcionarios non farán foga "por gusto".