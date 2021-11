Con Paco Sarria

Especial Más de Uno Ourense con motivo da XXII edición do Salón Xantar en Expourense

Realizamos hoxe dende o recinto feiral de Expourense este especial Más de Uno, con motivo da XXII Edición do Salón da Gastronomía e o Turismo, Xantar. Polos micrófonos de Onda Cero pasaron hosteleiros como Pablo Otero na sección La Receta de tu Vida, con Salgado Congelados, empresarios da equipación hosteleira (Equiphotel), da alimentación como Lois Alarcón así como responsables da organización. Un programa no que en Butaca 0, falamos de cine e gastronomía con Simone Saibene e no que non perdemos de vista a actualidade co pleno ordinario do concello da capital como principal argumento.