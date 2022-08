MÁS DE UNO OURENSE

O pleno deste venres e a actualidade municipal co nacionalista Luis Seara

Convidamos a Más de Uno Ourense ó voceiro municipal do BNG do Concello de Ourense, Luis Seara para abordar algúns dos asuntos a abordar no pleno de mañán como a moción nacionalistas sobre o Castro de Santomé ou a situación actual do termalismo na cidade. Estos e outros asuntos da actualidade son abordados en conversa con Paco Sarria.