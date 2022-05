Más de uno ourense

Abordamos a situación actual do CAPD coa concelleira Díaz Abella

Convidamos hoxe a Más de Uno Ourense á edil de Servicios Sociais do Concello de Ourense, Eugenia Díaz Abella, para abordar asuntos como a situación pola que atravesan as obras do Centro de Atención a Persoas con Discapacidade, así como as axudas para a compra de libros ou comedores e outros asuntos da actualidade municipal