Con Jesús Alvarez

Informativo Provincial en Más de Uno Ourense 17/02/2022

No informativo de "Más de Uno Ourense" conversamos ca concelleira de turismo e termalismo do Concello de Ourense, Flora Moure sobre a inminente apertura das termas e as últimas polémicas do alcalde advertindo aos seus socios que tomará medidas pola "chapuceira" xestión neste área municipal.