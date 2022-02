Con Jesús Alvarez

Informativo Provincial en Más de Uno Ourense 16/02/2022

No informativo de “Más de Uno Ourense” lembramos o minuto de silencio en Ourense pola traxedia dos mariñeiros do pesqueiro “Vila de pitanxo”, escoitamos a oposición do psoe á privatización da recollida de lixo na deputación e ao alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome con temas de actualidade entreles o “entroido”.