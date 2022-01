Con Jesús Alvarez

Informativo provincial en Más de Uno Ourense 10/01/2022

No informativo de Más de Uno Ourense repasamos a última hora da pandemia con máis de 8000 casos activos na provincia, resumimos a comparecencia do alcalde de Ourense Gonzalo Jácome cos proxectos para 2022 e a petición do Psoe de paralizar a compra de 40 novos autobuses.