Con Jesús Alvarez

Informativo provincial en Más de Uno Ourense 07/05/2022

No informativo de Más de Uno Ourense demos conta da importante baixada de casos activos de Covid na provincia de Ourense, da demanda do BNG dun plan de choque que solvente a problemática de urxencias e atención primaria e da moción do Psoe que tamén reclama un plan de choque contra o vandalismo e as pintadas no casco histórico de Ourene.