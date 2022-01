Con Jesús Alvarez

Informativo provincial en Más de Uno Ourense 05/01/2022

No informativo de "Más de Uno Ourense" repasamos a última hora da pandemia da COVID e centrámonos na chegada dos magos de Oriente e as cabalgatas con entrevista ao edil Telmo Ucha. Ademáis interesámonos pola situación do sector dos xoguetes con Manuel Lorenzo xerente das tendas "Juguettos" de Ourense.