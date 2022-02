Con Jesús Alvarez

Informativo Provincial en Más de Uno Ourense 04/02/2022

No informativo de “Más de Uno Ourense” ofrecemos a última hora da pandemia da COVID nun dia de novas protestas do persoal de urxencias do CHUO e de concentración de traballadores municipais do concello de Ourense. Arranca tamén o entroido de Xinzo sen o tradicional “petardazo”.