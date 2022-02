Con Jesús Alvarez

Informativo Provincial en Más de Uno Ourense 01/02/2022

No informativo de “Más de Uno Ourense” falamos do novo descenso de casos activos de COVID na provincia de Ourense, da sentencia que absolve ao ex alcalde popular Manuel Cabezas e ao ex edil Ricardo campo de prevaricación e malversación e da demisión de tres edis do Psoe no concello de Melón.