Entrevista con Aurora sola

Castrillo non se toca

A Plataforma Verin non se Pecha, nacida para defender hai un ano o paritorio do seu hospital prepara mobilizacións en defensa do xefe de xinecoloxía, Javier Castrillo a que a xerencia hospitalaria abríu expendente. Falamos en Más de Uno Ourense coa voceira da plataforma, Aurora Sola