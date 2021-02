Se nos va la Olla

As axudas á Hostelería en Más de Uno Ourense

Abordamos as axudas á Hostelería por parte da Xunta de Galicia no espacio Se nos va la Olla. Paco Sarria e Rubén Amorín falan en Más de Uno Ourense co presidente da Unión de Hosteleiros (UHO) Javier Outomuro