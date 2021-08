MÁS DE UNO MONFORTE

Remata agosto deixando unha moi boa ocupación turística na Ribeira Sacra, datos que repasamos coa xerente do Consorcio Turístico, Alexandra Sera, coa que falamo tamén doutras iniciativas que promove o consorcio. O PP presenta no Senado iniciativas para que sexan recuperados servizos ferroviarios suprimos nos últimos meses. Iniciativas que nos presenta a senadora Rosa Arza. Os populares denuncian tamén o descenso no nivel de auga en encoros como o de Belesar que hoxe visitaron diversos cargos políticos do citado partido, escoitamos á presidenta provincial Elena Candia. Escoitamos tamén ao deputado do BNG, Néstor Rego, niste caso reclama no Congreso melloras para a N 120. E cambios no BNG de Pantón, falamos dos mesmos coa voceira nacionalista no citado concello Rosana Prieto. Entre outros asuntos, atendemos tamén a unha nova intervención que se vai levar a cabo no xacemento de Penas do Castelo, conversando co arqueólogo Benito Vilas.