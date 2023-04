Más de Uno Monforte de Lemos

Presentada a candidatura do PP de Monforte repasamos a mesma coa candidata Kati Varela. Esperta Monforte levará de novo ao último pleno a peatonalización da ponte vella e o rexeitamento á que quere facer nova no Paseo do Malecón o alcalde. Falamos con Germán Vázquez, voceiro do citado partido. A asociación de veciños de O Saviñao reclama reorganización do tráfico na rúa Rosalía de Castro de Escairón e repasa propostas Manuel Sarmiento, voceira da Asociación. Entre outros asuntos que repasamos da actualidade máis próxima, conversamos tamén con José Luis Campos, da directiva do Club Lemos que abre este próximo domingo actos de celebración do centenario da citada entidade deportiva.