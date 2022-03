MÁS DE UNO MONFORTE DE LEMOS 30/03/2022

Este sábado empezará a funcionar un novo servizo de viaxes en catamarán polo Canón do Sil por iniciativa de Aba Sacra e Adegas Cruceiro. Falamos da iniciativa con Antonio Rodríguez, un dos promotores. O concello de Monforte adxudica as obras de remate do parque do Barrio do Hospital. Falamos desta e outras novas de actualidade no concello de Monforte co alcalde José Tomé Roca. E as Festas do San Lázaro en Carude, que se van a celebrar esta próxima fin de semana, son as primeiras organizas en Monforte tras dous anos de parón pola pandemia. Falamos delas con Lito Vázquez, presidente da Asociación de Veciños do citado barrio.