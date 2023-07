Más de Uno Monforte de Lemos 28/07/2023

Despedimos xullo cunha fin de semana chea de actividades que repasamos ao longo do programa, como o Festival 17 grados Ribeira Sacra, do que falamos co director Carlos Montilla, ou a Festa da Malla en Tuiriz que organiza a Comunidade de Montes coa colaboración da Asociación de Veciños e da que falamos con Manuel Carballada. Recollemos de Paula Vázquez Verao da Libraría da Proencia, recomendacións literarias para o mes de agosto, e entre outros asuntos, recuperamos o espazo adicado ao sector vitícola e recollemos do técnico Alfonso Losada, recomendacións a ter en conta nas viñas e nas adegas de cara á vendima.