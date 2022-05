MÁS DE UNO MONFORTE DE LEMOS 24/05/2022

Abrimos programa repasando novas do sector vitícola cos técnicos Alfonso Losada Quiroga e Enrique Escudero. Falamos das potencialidades que ten a elaboración de viños brancos. Preocupación entre os regantes do Val de Lemos pola pouca auga que van ter para regar este verán. Falamos con Alicia Toirán presidenta deste colectivo. Con Germán Vázquez, voceiro de Esperta Monforte repasamos iniciativas que levan ao pleno do próximo luns, e entre outros asuntos, vamos de tapas ata a Adega do Carlos. Con Carlos López, responsable do citado establecemento, repasamos a proposta coa que participa no Cumetapas deste ano.