MÁS DE UNO MONFORTE DE LEMOS 23/06/2022

Sober terá área de estacionamento para autocaravanas a partir de xullo en Bolmente. É unha das novas que repasamos co alcalde Luis Fernández Guitián. Falamos tamén dos desfiles que ten o CCU de Monforte preparados para esta noite temática. Buscamos a última hora sobre os mesmos conversando co modelo Miguel Vázquez, encargado da organización. O Muferga acolle este sábado unha Feira Solidaria con Cáritas e un mercadillo ferroviario. Falamos del co organizador, Juan José Sánchez. Tamén convidamos ao programa á directora xeral de voluntariado, Cristina Pichel, que nos fala do Congreso de Voluntariado que van celebrar este sábado en terras soberinas. E como cada xoves toca gabinete xurídico, o avogado Héctor Silva fálanos de reclamacións.